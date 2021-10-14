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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Банк Японии: Курода считает инфляцию в США временной

Как заявил глава Банка Японии Х.Как заявил глава Банка Японии Х. Курода, выступая на встрече финансовых лидеров стран Б20: Мировая экономика продолжает восстанавливаться Некоторые развивающиеся экономики по-прежнему остаются под давлением из-за пандемии коронавируса Влияние пандемии на мировую экономику будет постепенно ослабевать В ряде европейских стран и в США инфляция превысила отметку 2%, но это лишь временное явление .

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