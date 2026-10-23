Не бросать Украину и вернуться к жесткой антирусской внешнеполитической линии требует от администрации президента США Дональда Трампа журнал The Hill.
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