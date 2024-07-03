19-летнего участника избиения на Анохина заключили под стражу

Под стражей молодой гражданин Армении, обвиняемый в хулиганстве, проведет до конца лета Петрозаводский городской суд сегодня избрал меру пресечения для второго участника конфликта на улице Анохина 30 июня.
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