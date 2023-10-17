Ситуация на Крымском мосту 17 октября 2023: последние новости

На переправе продолжают действовать повышенные меры безопасности.С раннего утра автомобилисты, которым необходимо проехать по Крымскому мосту по направлению к полуострову или обратно, могут сделать это без ожидания в очереди на пунктах досмотра.
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