Эпоха Крушения Иллюзий

VG

Vasily Golov

Я технарь по профессии.Но развал СССР почувствовал,когда Н.И.Рыжков подписал распоряжение о создании прейскуранта оптовых цен по иному принципу.Цена определяется ценой единицы качества продукции лучшего аналога и перевод на отечественную.Затратный механизм по-боку. Потом пришел закон о Госпредприятии- хозрасчет с самоокупаемостью и самофинансированием.Все имеет цену.Просит колхоз помощи,плати.Это послужило звонком для развала колхозом и совхозов. Хозрасчет привел к признакам уничтожения части убыточного производства. Экономика должна быть экономной.Слова Брежнева пришлись к делу в эти периоды в 3-4 года.Встреч было много. Были лауреаты Госпремий,генералы и чуть ниже по званию.Находили общий язык. Были полеты в командировки.Налетал до 2 млн км.Освоил почти все марки самолетов.Первый полет на Ту-104.Новосибирск -Москва.Потом и Ан-2,Ан-10,Ан-25,Ту- 154,Ту-133,Ли-2,Ил-62,Як-40 и Як-41.Новосибирск,Калининград,Орджоникидзе-Владикавказ,Ровно,Львов,Сухуми,Тбилиси,Грозный,Каспийск-Махачкала.Сочи,Анапа. Бывали годы,когда в командировке до 250 суток в год.Будущего нет без прошлого.Хорошее или плохое было.Но это прожито и думаю,что в большинстве не напрасно.Есть что вспомнить.