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В России можно будет получить бесплатно второе высшее образование в области искусств

В России можно будет получить бесплатно второе высшее образование в области искусств

Этот указ был подписан главой российского государства Владимиром Путиным вчера, 2 июля. Президент РФ подписал закон от 02.

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