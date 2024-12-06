Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разглашение информации о числе погибших российских граждан с февраля 2022 года не входит в его компетенцию и является ответственностью Министерства обороны России.
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