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Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян

Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разглашение информации о числе погибших российских граждан с февраля 2022 года не входит в его компетенцию и является ответственностью Министерства обороны России.

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