О надвигающейся катастрофе: счёт пошёл на недели

Позитив для оптимистовПолитикаО надвигающейся катастрофе: счёт пошёл на недели Причём «катастрофа» – это ещё мягко сказано!Только послушайте:«Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти всех.Вернуться к статье316НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyмоя бабушкадовольно часто ворчал и ругалась такой фразой: - " как срать -так место искать", когда дело касалось действий заранее не продуманных и не подготовленных, например приготовить тот же борщ не сходив в магазин и не закупив продукты для него полным комплектом и объемом нужных ингредиентов.Вот и ЕС теперь можно повторить бабушкину ворчалку:-" НУ, что господа, приспичило срать место ищите???, а о чём ВЫ раньше то думали?И вообще сани готовят обычно летом, а лошадь не запрягают позади телеги.)))ААлександрНе политика, а сплошные хайпы сидящих в блогах политиканов и околонаучных фантастов ни за что не отвечающих.Михаил добрый маргиналВсе мерзнут аж с 2014 года ни как не замерзнут. опять уйня какакая то опять вангуют пиндец европе))))Элина МорозоваМиша! Откуда такая информация про 14 год? Ты ничего не перепутал? Впервые слышу это от тебя. Все началось только в текущем году. Но это вполне ожидаемо в силу ряда объективных причин.Михаил добрый маргиналТам пиндец говорили Украине и что она пиндит газ и европа замерзнет короткая память у тя Элина.А европейский пиндец скажется на нас. Наприме наконец то я смок прокапатся.Но чешского лекарства которое стоило 8 тыр за 10 ампул не стало есть тока немецкое за 16тыр))) мНЕ ОНИ НУЖНЫ КАЖДЫЕ ПОЛ ГОДА))))Natalyнет смысла что либо говорить Московским пенсионерам . ОНи перекормленные и облизанные во все щели жопки властями, боящимися беспорядков в СТОЛИЦЕ.Пенсы очень зависимые от властей и подачек люди они всегда будут петь на одной ноте : - ВСЁ хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела))))Элина МорозоваМиш,извини, я вообще не поняла о чем ты. Я о поставках газа в Европу....Natalyда про эту Украину каждый божий день трелями Соловьи заливаются. ох, там они бедненькие несчастненькие голодные холодные нищие, которым помогать, спасать есть суровая необходимость для каждого россиянина... всё с себя снять вместе с труселями и отправить хохлам как помощь голодающим. а Потом выясняется, что за этими голодушами нужно самолёты отправлять - вывозить с курортов обнищавших толпами и не дай бог забудешь предусмотреть место в самолете для их собачек, скандал вселенского масштаба обеспечен ....NatalyО надвигающейся катастрофе: счёт пошёл на недели)))) название поста просто курам на смех. Нам 75 лет каждый день обещали ещё пару деньков и всем капец, кроме ССР... ага вот и пришел писец вот только не на запад и США а конкретно в ССР до полного распада этой " империи" и вымирания населения толпами. да, уж, наступил армагедец вот только не там где всем обещали)))))Элина Морозова" Нам"- это кому? Динозаврам коминтерна столетнего происхождения? Мне на протяжении 30 лет обещали развал России))) А Европе вообще никто ничего не обещал. Так уж они сами себе быстренько состряпала)))Natalyподожди ещё не вечер, развал России неизбежен и настанет он быстрее, чем москвичи себе представляют((((Где мой народ?! Надо полагать, вы все помните эту страшную фразу царя-параноика Ивана Грозного, одиноко сидящего среди зимы в обезлюдившем русском царстве. И падающий снег на громадные белые просторы лишь подчеркивает одиночество загрызшего свой народ вурдалака. Какая-то жуткая связь времен. Как-будто из глубины веков, из тьмы бесправного и беспросветного прошлого, с нищим и забитым населением, вседозволенность власти вурдалака взяла да и переселилась в наше настоящее, напоминая нам о развитии по спирали. Вечное российское желание иметь во власти "твердую руку" привило всем нам, жителям России, комплекс мазохизма, склонность к унижениям, к физическим и моральным страданиям, и превратилось в вечный российский кошмар, в вечное многовековое бесправие. Наша нация так и не смогли выдавить из себя раба, нам до сих пор не удалось, проснувшись в одно прекрасное утро, почувствовать, что в наших жилах течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая, кровь свободных людей. Да-да, именно сейчас, в наше время, эта фраза "где мой народ?!" актуальна как никогда. Так и вижу с удивлением озирающегося вокруг себя вечного президента Владимира Владимировича в громадном и обезлюдевшем пространстве российской земли, простирающейся на десятки тысяч километров в любую сторону, которой он вот уже 21 год управляет нашим царством-государством. "Где мой народ?!" А нету народа, Владимир Владимирович, был да весь вышел... Кончился российский народ. За 21 год во власти лишь обещания да разворовывание страны. Япония за меньший срок вышла в мировые экономические лидеры, и это после атомной бомбардировки, после краха самурайских ценностей, без своего сырья, всё приходилось завозить по морю, имея лишь скалистые острова в океане да морскую капусту. И Южная Корея поднялась за счет консолидированного труда всей нации, государство просто не мешало творить, а провело социально- экономические реформы для созидательного труда нации. А что у нас уже много много лет? Что творится с маленькими городками, деревнями и сёлами России? А ничего хорошего, пусто-пусто, вымирают. Всё пришло в запустение, обезлюдело и вымерло. В 1897 году в России было 377 городов, которые были необходимы и были вписаны в инфраструктуру Российской империи. За годы советской власти исчезло 157, появилось новых 610, итого сейчас в стране 830 городов (с населением больше 25 тысяч). Но... Из них 616 ( 75% ) городов России были признаны властью депрессивными и не нужными. Сейчас, в нынешнее путинское безвременье, количество ненужных городов лишь возросло. Как-будто опять Мамай прошел по России.Города Европы (как и города Российской империи) формировали вокруг себя хозяйственное и культурное пространство, зоны тяготения и провинции вокруг городов. Нынешняя российская власть формирует мегаполисы, которые враждебны своему окружению (уничтожают деревни, села, мелкие города) и вытягивают из окружающего пространства естественные и людские ресурсы. Это путь в никуда. В конечном итоге такой подход лишь усугубляет демографическую катастрофу в стране. А с европейской частью России что происходит, не задумывались? Плодороднейшие черноземные земли зарастают бурьяном или, в лучшем случае отдаются под застройку дач и коттеджей. Ей-богу, очень хочется предложить нынешней никчемной власти опять немцев из Германии выписать и начать заново осваивать пустеющие русские земли, как это сделала в ныне далекие времена Екатерина II. В одном из писем к Вольтеру в 1769 она писала: "…прелестная Саратовская колония достигает теперь 27 тысяч душ…колонисты мирно возделывают свои поля и…целых 30 лет им НЕ придется платить никаких податей и повинностей." И ведь им удалось возделать поволжскую целину! Пора бы Владимиру Владимировичу , не болтаться в обнимку с Шойгу по сибирской тайге и не заниматься прожектерством о новых городах в Сибири, а заняться восстановлением российской глубинки, или хотя бы на европейской её части. Ведь кругом по всей России разруха и нищета!Элина МорозоваЖди. А мы пока будем наблюдать процесс развала Европы..NatalyВыдать всем желающим долгосрочные беспроцентные кредиты на приобретение земли, инвентаря и на постройку дома, обеспечить постройку инфраструктуры (дороги, больницы, школы, магазины), то есть так, как это сделала в своё время Екатерина Великая. Да затраты немалые, но это же на благо Отечества, а не в карманы ваших дружков, ведь не получится утащить всё с собой в преисподнюю. Пора, пора, заняться обустройством России. От желающих отбоя бы не было. Только не мешать им хотя бы 10 лет и не давить налогами! Только работающие и процветающие земледельческие хозяйства смогут связать громадные территории России в ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ - это своего рода кровеносная система страны. Для этого нужны социально-правовые и экономические реформы в стране и нашему просроченному гаранту пора об этом призадуматься. И это не всё. Очевидно как дважды два четыре, что основные инвестиции должны идти в человека, в его здоровье, культуру и образование, причем с детских лет. Здоровый и образованный человек и сам поднимется и страну за собой вытянет. Путинская Россия всё дальше отодвигается на обочину цивилизации. Опять соха с лошадкой, опять бояре на дорогих лимузинах, опять тотальная нищета населения В соревновании цивилизаций выиграет наиболее продвинутое и интеллектуальное общество. Мы же пока идём, как всегда, "своим путем", но явно в противоположную от человеческого прогресса сторону.Natalyскажи пожалуйста, вот сколько лет ВВП( нашему солнышку на котором всё держится)? ага 68 лет ( по человеческим меркам годки то не малые, сколько там уже осталось лет 20 или 30 до полного маразма и бессилия с реальным откидываним копыт) а что за ним стоит?какой такой " ПРИЕМНИК"?так сколько нам ждать этого" КАК ТРЯХАНЁТ"?, а ведь ТРЯХАНЁТ то не по детски((((((от того с криками SOS народ и ищет укрытия прячется по Европам поганым в надежде переждать там очередной заход писца в Россию.Элина МорозоваНу вот видишь, осталось совсем немного. Жди звездного часа))))NatalyНу, судя по таким постам в интернете ждать действительно не долго......Неганов Дмитрий 20 700 подписчиков*****Я работаю в частной строительной компании,которая занимается проектированием и строительством частных домов из газобетона и кирпича до 3-х этажей. Вот уже примерно 4 месяца я наблюдаю одну и ту же ситуацию. Примерно с конца июля, мы не видели новых клиентов, которые бы согласились строить или проектировать себе дома по нынешним ценам. Люди реально не готовы платить по таким тарифам за строительные материалы. Я даже, недавно писал про это статью, в которой в конце попросил своих читателей написать, остановили ли они стройку в этом сезоне из-за поднятия цен или нет. Как показал итог, таких оказалось 85% по всей России. Если быть совсем вкратце,то формулировка у всех была одна и таже "Стройка не волк, в лес не убежит. Подождём до лучших времён и т.д." Звонил поставщикам строительных материалов. Ситуация таже. Все сидят без работы, клиентов нет, точнее, они есть, но покупать по завышенным ценам никто не хочет. Ещё одна интересная особенность,которую я заметил у себя в отрасли. Теперь из 10 клиентов, которые хотели купить себе готовый проект дома (как правило, они стоят в разы дешевле, нежели разрабатывать с нуля индивидуально) 8 спрашивают не о цене готового проекта, а о стоимости строительства дома по этому проекту. Как итог, говоришь им цены на материалы за кв.м. (в среднем) и на этом весь диалог заканчивается. Нет у них этих денег на материалы. Раньше таких вопросов мои клиенты из других регионов даже не задавали, да и местные клиенты тоже. Это ,что касается моей маленькой строительной компании, в которой я работаю. Теперь расскажу мнение знакомого риелтора,точнее, брокера по продаже квартир в МСК.Он работает в одной из 2 очень крупных компаний на рынке МСК. Название этой компании Вы все прекрасно знаете. Так вот, он мне поведал, что на рынке недвижимости (по его мнению) назревает огромнейший пузырь. Если совсем простым языком, то квартир настроили много, а покупателей всё меньше и меньше. Все ,кто хотел взять ипотеку и улучшить свои жилищные условия уже это сделали, новых желающих просто не хватает. Так же он поведал, что стандартная практика сейчас у застройщиков - это создавать искусственный дефицит на свои объекты. Когда, по факту, дом практически пустой, а менеджеры всем клиентам "втирают в уши" ,что осталось только несколько квартир и вы можете не успеть и т.д. И это происходит не только в его компании но и у конкурентов. Именно поэтому все эти факторы меня всё больше наводят на мысль о начале нового кризиса в 2022 году. И мне всё больше кажется, что начнётся он со строительной отрасли, которая потянет за собой абсолютно всё.NatalyА вот, пожалуй, и основной подарочек от начальства, припасённый после Дня пенька, замаячил. Очередная пенсионная реформа, братцы! Соскучились небось? Перевожу суть с кровососского на русский. Вот мы раньше денежки в пенсионные фонды на старость откладывали. Но их начальство уже давно захапало, заморозило (и продолжает морозить), и где эти деньги, и есть ли они вообще, одному начальству известно (предположу, что, если б были в целости, то и повышения пенсионного возраста проводить не пришлось бы). Так вот теперь будет новая игра! Все то же самое, но теперь денежки нас хотят заставить класть на некие пенсионные инвестсчета. Где гарантии, спросите вы, что начальство и с новыми накоплениями не поступит так же, как с прежними? Гарантии те же, что и прежде – честное начальское слово. В общем, всё по классику: «Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели и ждем, не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош!» Хотя казалось бы, могли бы и уняться. Из бюджета Пенсионного фонда вон следует, что за два года и так миллион пенсионеров уморят, - а это большое подспорье для нашего честнейшего и человеколюбивейшего начальства! Не истраченные пенсионные средства-то у нас в отличие от развитых стран родне покойничков не отдают. Всё в дом, всё в дом! Но, видимо, даже миллион мертвых старичков недостачу, в очередной раз получившуюся у начальства, не покроет. Поэтому палиндром ОГОЛИЖОПУПОЖИЛОГО остаётся руководством к действию. И проектик бюджета начальством сочинен. В нем под нож пойдут расходы на медицину (и сразу на 9%, - а в этом году, напомню, медицину тоже резали, и после этого они еще валят дикую смертность на ужасное-преужасное кхе-кхе!), на социальную политику, на пенсии, на судостроение, авиастроение, радиоэлектронику… В самом деле, зачем это всё сырьевому придатку? Да и потом нашим эффективным манагерам сколько ни дай, - выхлоп будет предсказуемый, бесследно освоят минимум половину. Зато охраняльщикам бабла в бюджете отслюнявят, не скупясь. На них теперь вся надежда.Впрочем, и сырьевым придатком быть, возможно, скоро тоже не получится: уже появился прогнозик с нефтью по 25 баксов за баррель. Но он всё же слишком паникерский, полагаю (у начальского страха глаза велики, - что само по себе симптоматично). С другой стороны, с нашими сосальщиками трубы, которые более сложной экономики создать не умеют, и 30 баксов за бочку на протяжении ещё нескольких лет будет достаточно, чтоб населению пришлось перейти к собирательству. И дело к тому идет. Некоторые последние начальские эдикты отчётливо отдают паникой: до них наконец начало доходить, что большие иностранные мальчики всерьез решли выбить из-под наших экономических гениев нефтегазовую табуретку. А без неё эти ребята - никто. И вот интересненькое. Поскольку федеральное и региональное начальство обдирает недорогих россиян почти подчистую, то хищникам помельче, - муниципального, скажем, пошиба, - почти ничего не достается. А свой бутерброд с икрой и им хочется. Поэтому у этих шакалов входит в моду отъем общедомового имущества горожан. Лихие 90-е говорите? Ну-ну...Михаил добрый маргинал«Россия заявила: газ больше не будет поставляться через Украину. Он будет идти через Турцию. Если Европа хочет, Европа может построить трубопровод из Турции. Возможно, Европа будет замерзать этой зимой», - написал Робертс на своей официальной странице в сети. Это Элина 2015 год слышим тоже по новой. неяфть была скока чичас скока?Ну выйдут в еропе побастуют правительство скажет Путин дай газ ,а мы санкции больше не повысим. Путин берите. И поползи в России цены вверх. А про лекарства я о том это мы так пинды даем чехам . За счет инвалидов)))).Михаил добрый маргиналДа не голодают и не помирают хохлы просто теперь не к нам едут ,а в европу вот и все.Васятка звонил жизть не изменилась ни как ваше.NatalyПочему Чубайса, Силуанова, Набиуллину, Кудрина не уберут из власти?Академик Глазьев, и не только он, постоянно говорит о том, что в основном именно указанные лица виновны в том, что Россия прочно занимает в мире место сырьевого придатка, что бесконтрольно выводятся огромные деньги за рубеж, что они препятствуют внутренним инвестициям со стороны государства, что именно благодаря им деньги из ФНБ размещены в иностранных долговых обязательствах или иностранной валюте и не работают на Россию. Получается, что они основной корень зла и даже название им придумали, системные либералы. Те кто за Россию, это государственники. Ну, не знаю, кто именно такое придумал, хотя Чубайс всегда сам утверждал, что он либерал, остальные помалкивают. По мне, так никакой разницы нет и остальные в правительстве могут в любой момент перекрасится в кого угодно, хоть в коммунистов, лишь бы в печь не ставили. Проблема на данный момент уже даже не в Путине, он то может быть и убрал бы, но вот чем ему такое грозит лично, это вопрос. Всем понятно, что кадры в первую очередь подбираются по принципу личной преданности, но тут ещё нужно совместить полезное с приятным, а следовательно, человек не может быть глупым, так как глупые на вершине не выживают. Более важным моментом является ещё и тот факт, что данная фигура должна устраивать не только Путина, но и политиков, и олигархов за рубежом. Наши олигархи тут не причем, они могут бравировать своим могуществом только в нашем болоте ровно до того момента, пока на них не цыкнут оттуда. Яркими примерами являются Дерипаска и Тиньков. Можно сколько угодно кричать с экранов телевизоров о нашей независимости и суверенитете, поиграть немного с газом и нефтью, заявить о победах в Сирии. Однако, стоит только Западу ввести реальные санкции, а не ту насмешку, которую у нас называют санкциями, положение внутри страны резко изменится, далеко не в лучшую сторону. Все бы было ничего, если бы наш промышленный потенциал сохранился, развивался, открывались бы новые наукоемкие производства, но, увы, этого нет. Сам факт того, что с 1990 года наш ВВП подрос всего на 22%, тогда как общемировой на 116%, говорит о многом.NatalyВспомните знаменитую фразу Збигнева Бжезинского: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежат в наших банках, вы разберитесь: это ваша элита или уже наша?» Свое оборудование мы не производим. Например, только для для расхваленного псевдопатриотами газохимического комплекса в Усть-Луге импортного оборудования предполагается закупить на 900 млрд рублей. Вице-премьер Андрей Белоусов как-то «проговорился», что зависимость России от критически важного импортного оборудования можно оценить в 1 трлн рублей в год. Доходная часть бюджета РФ в 2021 году предполагалась 18,8 триллионов рублей, будет немного больше, т.к. цены на нефть и газ хорошо повысились. Согласитесь, что сумма, которая нужна только государству, чтобы закупить импортное оборудование, дабы нормально функционировать, очень немаленькая. А в указанный триллион не входят хотелки частников и госкорпораций, да просто обычного гражданина, который хочет, чтобы в магазинах были продукты и промышленные товары, в которых импортная составляющая может достигать и 100%. А вот теперь предположим, что всех указанных лиц убрали из власти и поставили правильных, которые начнут вкладывать деньги в экономику страны, на развитие перерабатывающего комплекса, науки. Что сделает Запад, да и Китай тоже? Будут введены настоящие санкции. Запад может это сделать легко, введя частичное эмбарго на импорт российской нефти и газа, именно ограничить, а не полностью запретить, они же сами себе не враги. Например, на 2 млн б/с. Этот объем «развитые» страны могут компенсировать легко. Только у Саудовской Аравии имеется огромный потенциал по наращиванию добычи, только успевай супертанкеры строить. Газ можно легко получать из Катара, в котором его хоть .... По данным ОПЕК и Международного энергетического агентства за 2019-2020 годы, объем запасов газа (природного и газоконденсата) в Катаре составляет около 14% от общемировых. Тем более, что Катар действительно намерен вытеснить Россию из Европы. Китай уже давно сидит на катарском СПГ и слезать с него не собирается, поэтому наша "Сила Сибири" будет окупаться ещё лет 70. Катар заключил в Японии и Южной Корее контракты на строительство в 2020-2026 годах свыше 80 мало- и среднемощных СПГ-танкеров. И это в дополнение к уже имеющимся у Катара 55. А ведь ещё есть и Иран, с него только санкции снять, что сделают легко, только чтобы угомонить Россию. А что будет если перестать поставлять нам электронику, да что поставлять, просто делать? Наши прекрасные российские процессоры "Байкал" и "Эльбрус", которые используют в оборонке, изготавливают на заводах Тайваня, как и 84 % микрочипов в мире. А станки, шахтное оборудование, двигатели для сельхозтехники и многое, многое другое. Кто-то из Вас наверняка скажет, что начнем делать все сами. Только для производства станков тоже нужны станки, а для имеющихся станков импортного производства нужны запчасти, как и для оборудования газохимического комплекса в Усть-Луге. А ещё вспомните, как в 2012 году «Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, отключили через спутник и все. Теперь же вся техника умная, вот Майкрософт отключит Windows на компьютерах, а Google на смартфонах Android, и тогда всей стране "весело" станет в одночасье. Чье оборудование обеспечивает нам проводную и мобильную гражданскую связь? Китайское, фирмы Huawei, полностью, по всей стране, у всех операторов. Как вы полагаете, Китаю нужна сильная, в экономическом плане, Россия? А вы думали наш Минфин просто так меняет в ФНБ американские доллары на китайские юани, и теряет на этом огромные деньги.Natalyда никто и никогда не даст замёрзнут Западу.... Наши властители не дураки своих детей и внуков примораживать, ещё им стоит только пригрозить . что в ответ им все счета " заморозят"и до офшорных денежек доберутся оставив и наших властителей и их отпрысков с голой жопойпосреди лютой зимы ими же и обеспечиваемой в этих Европах))))) ха-ха-ха мигом наклонят и согнут наших шибко самостоятельных и независимых. быстро заставят плясать под дудку и США и ЕС))))))Михаил добрый маргиналА про запад я скока живу слышу,и мои дедушки и бабушки с рождения,а до них пробабушки с продедушками . теперь мои дети и внуки))))). Короче более 100лет)))))NatalyРусь сытая, боярская. Она вернулась?Такое впечатление, что да. В том сакральном смысле, что возвернулась, пройдя по витку исторической спирали. Причём, увы, надолго…. Вот, берём, к примеру, знаменитый роман Алексея Толстого «Пётр Первый». Там достаточно подробно и доходчиво описана боярская Дума «допетровских» времён. Мол, сидят себе в палате бояре – все такие важные из себя. И, слегка позёвывая, думы разные думают. О судьбе России-матушки, понятное дело. И от скуки смертной, дабы умом – невзначай – не тронуться, Законы/Указы разные придумывают. Всё, как у нас, короче говоря. Мол: - «Ну, не люблю я вкушать рыбёху мелкую. Костлявая больно. Да, и не жирна совсем. Не для пуза боярского. Надо бы какой Закон измыслить, дабы мужики лапотные пойманную рыбу мелкую – обратно бы выпускали. На дорост и дожор, так сказать. Поймал, и тут же в аршинах измерил. Для севрюги – одни аршины. Для белорыбицы – другие. Для сига ладожского – третьи. Аршинов не хватает? Отпусти. Иначе – в батоги…. Ага-ага, а ещё холопы наглые повадились дельный лес барский на дрова переводить. Запретить надобно! Пусть валежник для печей собирают! Сухостой? А, вдруг, он и не сухостой вовсе? А так, в спячку зимнюю впал, а по весне проснётся и вновь зазеленеет? Не-не, для печей пусть только с земли собирают. А то, что стоймя стоит – не трожь! Иначе – поротому быть…». А в Кремле, ясная табачная лавочка, царь самодержавный сидит/заседает. Как и полагается. Всесильный такой, важный и мудрый. А вокруг него народец разный вертится и дифирамбы – неустанно – поёт. Суетится и каждый «чих» царский ловит. Дабы угодить Государю любимому. И бояре высокородные в очередь выстраиваются, и просто – люд служивый. Мол: - «Что желаете, Вышество? Крым отвоевать? Не вопрос, чичаза подсуетимся…. Во, уже отвоевали! Ещё чего изволите? Иностранным послам нахамить показательно? Да, это мы со всем удовольствием нашенским! Так нахамим, что эти иноземцы тонконогие цельный год от икоты страдать будут. Не впервой, чай…». Но не просто так-народец-то суетится. Ох, непросто. Все и наград хотят – за службу верную. Наделов земельных. Вотчин. От налогов государевых послабления. Деревенек дополнительных – с мужиками трудолюбивыми, да бабами красивыми и ласковыми. И, главное, детишек бы собственных – пристроить на места «хлебные». Дабы родительские шеи не отягощать. Пусть тоже копейку малую несут в дом отчий…. Итак, что мы имеем – в сухом остатке? Царя. Его ближних «из первого круга». Бояр. Халдеев, трём вышеназванным категориям верно прислуживающих (ну, там всякие секретари, цирюльники, писари, псари, конюхи, скоморохи и женщины облегчённого поведения). Стрельцов служивых. Опричников. Куда же без них, родимых? Ну, и все остальные, ясен пень, холопы. Они же – чмошники сопливые. Электорат – если по-современному… Казалось бы, что всё равно – есть повод для оптимизма. Мол, история, она же развивается по спирали? Безусловно…. Значит, скоро можно ждать появления нового «Петра Первого»? Мол, придёт, боярам бороды отстрижёт, самых ярых на кол посадит, новое окно в Европу прорубит, и будет всем нам счастье? Это вряд ли. Пётр, спору нет, был личностью прогрессивной. В историческом контексте. Но стало ли простому российскому народу – с его воцарением – жить легче? Ну-ну, размечтались. Ради величия Страны Пётр людишек никогда не жалел…. Так что, оставь надежду на лучшее, всяк в этой стране родившийся. Если ты, понятное дело, не являешься отпрыском боярским…. Текли – призрачным сиропом – века. Гасли одряхлевшие звёзды, а на их месте рождались новые. Но в России – ровным счётом – ничего не менялось…ГГорьковчанин99% считает что помогать европе не следует. Но Газпром, правящий страной, другого мнения. Оно весомее. Утрёмся,NatalyУ лейб-правдоруба пудрина усомнились в правдивости проекта бюджета, - и правильно сделали, что усомнились. Впрочем, я вообще не могу припомнить ни одного сбывшегося начальственного прогноза, обещания или сколь-нибудь полно и точно выполненной госпрограммы. Но они не для того и пишутся, вы ж понимаете. У всех этих бумажек по сути три цели. Первая: распределение - сколько денег те или иные лучшие люди смогут осваивать в ближайшие годы. Вторая: создание иллюзии бурной деятельности и компетентности чиновников. Третья: отрапортовать вышестоящему начальству, что всё хорошо, прекрасная маркиза. А реализовывать то, что записано на бумажках, никто особо и не собирается (у нас же, напомню, даже на поручения телекормильца кладут через раз). Всегда же можно потом сказать: «Ну не шмогла», - и сдвинуть достижение намеченных головокружительных целей еще лет на десять. А за это время, могут и эмир, и ишак, и Насреддин… К тому же за любое «Не шмогла» сказавшему ничего не будет. Он же клянется в вечной преданности (хотя и продаст при первой возможности), повязан круговой порукой натворённого за десятилетия, да и осваивает бабло строго по ранжиру, не откусывая лишнего. А значит, неприкосновенен. Ну разве что под показательную порку может угодить, но шансы не так велики (хотя сейчас, во времена властной трансформации, и возрастают). С подобным скепсисом стоит отнести и к бравурным водородным реляциям начальства. А отвертеться от этих зеленых игрищ ему не удастся: большие иностранные мальчики продавят, - у них же есть очень эффективный рычаг: угроза конфискации вывезенного за бугор гипербабла. Да и тут финансовый интерес есть: под сурдинку озеленения можно же остатки госкубышки доосвоить (недаром вокруг этой темы теперь так суетится рыжий аллерген). И думать-то в сторону озеленения надо, кто бы спорил. Не потому, что эта такая уж насущная необходимость, скорей – кампанейщина и пропаганда, но именно они теперь и правят миром. Тем не менее, думать надо хотя бы для того, чтобы в случае чего не отстать от общемировых тенденций (раз уж самим их формировать нам слабо). Но решение подобных задач потребует большого управленческого искусства и недюжинного научного и промышленного потенциала. А наше честнейшее и умнейшее начальство, как показывает опыт, даже статус-кво при очень приличной природной ренте поддерживать едва способно (его потолок – пытаться повелевать ценами на макароны, но даже это выходит средненько). Не говоря уж о том, чтоб какие-то кардинальные изменения проводить. Спецы, к слову, термояду большое будущее прочат, - благо в этой сфере наши гении не всё ещё успели профукать из прежних достижений (хотя у нас, напомню, ядерную физику с некоторых пор милицанеры возглавляют..В общем, поглядим. Зрелище того, как большие иностранные мальчики из-под нашего начальства нефтегазовую табуретку вышибать будут, и на что оно попытается пересесть, обещает быть поучительным. Тем временем очередное «Не шмогла» прозвучало вчера от наших экономических гениев. И никто не удивился. Все уже привыкли, что их прогнозы и обещания – филькина грамота. Эти посулы просто не могут сбыться, когда вместо того, чтобы стимулировать покупательную способность населения, его обирают и всё глубже загоняют в бедность, да ещё и мелких лавочников гнобят: вот тут как раз очередное обувалово для них от начальство готовится, на этот раз - лепестрическое. А с кого же ещё шкуру-то снимать? Олигархов трогать боязно: они с начальством срощены намертво: тронешь – греха не оберешься. Вот их трогать даже уже и пытаться перестали. Это же всё равно, что самих себя обирать, - что начальству совершенно не подходит. Подходим – мы.NatalyВласти готовят новый удар по малому бизнесу на 10 миллиардов рублей в год.Вымирающему» с рекордной за 8 лет скоростью российскому малому бизнесу предстоит пережить новый удар от государства. Как сообщает «Коммерсант», Минэнерго РФ задумало отменить льготы на подключение бизнеса к электросетям, чтобы увеличить сборы на 10 млрд рублей в год. В плату за технологическое присоединение до 150 кВт с 1 января 2022 года планируется включить до 50% расходов на строительство новых сетей, а с 1 июля - 100%. Счет за модернизацию сетей решено выставить именно малому бизнесу. Для крупного (свыше 150 кВт) - повышение платы запланировано лишь на 2024 год за счет включения в тариф расходов на инфраструктуру, включая межсетевые связи. Причем для большинства крупных потребителей общая плата не вырастет, заверили в Минэнерго. Льготы для мелких предпринимателей власти ввели в 2017 году в ответ на рецессию в экономике. Однако для сетевых компаний эта ноша оказалась слишком тяжела: ежегодно поступают заявки на льготное ТП суммарно на 7 ГВт, а фактически клиенты потребляют лишь 20%. В результате сетям приходится содержать резерв, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минэнерго. С 2009 года льготы на подключение имеет и население. В результате сетевые компании понесли убытки на 54 млрд рублей и будут терять примерно 10 млрд рублей каждый год, оценивает Минэнерго. По итогам первого полугодия 2021 года в России прекратили работать 724 тысячи юрлиц и ИП. Скорость вымирания бизнеса - почти 4 тысячи компаний в день - стала рекордной с 2013 года, и основной вклад в это внесли индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства. Их стало на 553,7 тысячи меньше за полгода, что на 81% выше показателя января-июня 2020-го. Число закрытых юридических лиц составило 170 тысяч, из которых подавляющее большинство - 158 тысяч - это коммерческие предприятия. С учетом новых, зарегистрированных компаний (121 тысяча) и ИП (410 тысяч) экономика потеряла 192 тысячи предприятий различных форм организации. Таким образом, естественная убыль бизнеса достигла почти тысячи компаний в день.Прошу принять приглашение ХлебниковНичего страшного для ЕС. Примут все на условиях РФ, и никаких проблем не будет.Анна ЭржибоваНадвигающаяся катастрофа?она давно наступила,пока некоторые кхм у власти ничего не измениться для гр.рф. А насчёт помощи вообще то "господабояре"помогают всем без исключения но,никак не гр.рф.карюкалов вячеславДействительно.Регина ТолстоброваА чего ждать - то больше от таких политиков. Они активно ведут мир к катастрофе.Комментировать
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