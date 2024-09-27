Венгрия присоединилась к китайско-бразильской платформе «Друзья мира»

Государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в Офисе венгерского премьера Золтан Ковач со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к основанной странами глобального Юга платформе по урегулированию украинского конфликта «Друзья мира».