Венгрия присоединилась к китайско-бразильской платформе «Друзья мира»

Государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в Офисе венгерского премьера Золтан Ковач со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что Венгрия присоединяется к основанной странами глобального Юга платформе по урегулированию украинского конфликта «Друзья мира».
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