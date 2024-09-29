«ФАС однозначно за повышение штрафов в рекламе финансовых услуг»

Штрафы за нарушения в рекламе финансовых услуг должны быть существенно повышены. Такой позицией поделилась с «Известиями» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.
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