Иван Мезюхо: Генштаб ВСУ решил отправить невоевавших ТЦКшников на фронт

Генштаб ВСУ решил отправить невоевавших ТЦКшников на фронт.Прокомментировал эту новость в интервью «Свободной прессе»:— В каком-то смысле, украинское государство таким образом наказывает представителей ТЦК, которые не обеспечили необходимое число мобилизованных на эту бойню, — считает политолог, … .