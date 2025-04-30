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Иван Мезюхо: Генштаб ВСУ решил отправить невоевавших ТЦКшников на фронт

Иван Мезюхо: Генштаб ВСУ решил отправить невоевавших ТЦКшников на фронт

Генштаб ВСУ решил отправить невоевавших ТЦКшников на фронт.Прокомментировал эту новость в интервью «Свободной прессе»:— В каком-то смысле, украинское государство таким образом наказывает представителей ТЦК, которые не обеспечили необходимое число мобилизованных на эту бойню, — считает политолог, … .

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