Это точно Омск? 😭 Помните, как многие омичи со скепсисом отреагировали на новость о том, что вдоль Гагарина вместо живых деревьев поставят кашпо с «оазисами»? Посмотрели, как это выглядит со стороны.
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