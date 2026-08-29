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Новости Омска

3 подписчика

Это точно Омск? 😭 Помните, как многие омичи со скепсисом отреагировали на новость о том, что вдоль Гагарина вместо живых деревьев поставят кашпо с «оазисами»? Посмотрели, как это выглядит со стороны.

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