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Миллиарды на счетах и бронированные Lexus: рейтинг доходов губернаторов перед выборами

Миллиарды на счетах и бронированные Lexus: рейтинг доходов губернаторов перед выборами

Миллиарды на счетах и бронированные Lexus: рейтинг доходов губернаторов перед выборами Юлия ЧелкановаРегиональные избирательные комиссии опубликовали данные о доходах кандидатов в губернаторы за 2025 год.

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