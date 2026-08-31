Миллиарды на счетах и бронированные Lexus: рейтинг доходов губернаторов перед выборами Юлия ЧелкановаРегиональные избирательные комиссии опубликовали данные о доходах кандидатов в губернаторы за 2025 год.
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