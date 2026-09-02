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Спустя 40 лет начался первый суд по делу знаменитых «Техасских полей смерти»

Спустя 40 лет начался первый суд по делу знаменитых «Техасских полей смерти»

В американском Техасе проходит первый уголовный процесс, непосредственно связанный с гибелью одной из жертв так называемых «Техасских полей смерти» .

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