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Учёные выяснили вред для здоровья от красного мяса

Учёные выяснили вред для здоровья от красного мяса

Междисциплинарное исследование, опубликованное в журнале The Quarterly Review of Biology, указывает на двойственную природу красного мяса: оно сыграло ключевую роль в эволюции человека, но его современное массовое потребление несет угрозы для здоровья и экологии .

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