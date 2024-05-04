Tuttosport: Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может возглавить «Милан». По информации Tuttosport, советник президента миланского клуба Златан Ибрагимович лично пытается убедить специалиста стать главным тренером команды.
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