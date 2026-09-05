Путин поздравил москвичей с 879-летием столицы

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей и всех россиян с 879-летием столицы.Глава государства заявил, что Москва, как и вся Россия, сегодня мобилизовала свои силы для защиты Отечества.
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