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Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного

Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин проведет двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой, на которой вручит Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

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