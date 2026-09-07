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В Польше растёт число нападений на украинцев — Politico

В Польше растёт число нападений на украинцев — Politico

В Польше растёт число нападений и других преступлений против украинцев, пишет Politico. По данным польской полиции, в первой половине 2026 года зарегистрировано 180 преступлений против украинцев по этническим мотивам — на 30% больше, чем годом ранее.

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