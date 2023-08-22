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Сергей Шубенков: «Исинбаева – человек абсолютно искренний, но ей надо быть аккуратнее и лучше думать перед тем, как она что-то скажет»

– В МОК есть два российских представителя – Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева. Вокруг заявления двукратной олимпийской чемпионки в последние месяцы разгорелся скандал.

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