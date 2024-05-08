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Fox News: Конгрессмены предложили отправить протестующих студентов в Газу

Fox News: Конгрессмены предложили отправить протестующих студентов в Газу

Американские конгрессмены Рэнди Вебер, Энди Оглс и Джефф Дункан предложили отправлять протестующих студентов в Газу и представили на рассмотрение соответствующий законопроект, сообщает телеканал Fox News.

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