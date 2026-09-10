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Дорама: Фотография Хи-су

Дорама: Фотография Хи-су

Хи-су, бывшая невестка семьи чеболей, начинает новую жизнь в маленькой квартире на окраине Сеула. Разбирая вещи умершей тёти, она находит коробку со старыми фотографиями.

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