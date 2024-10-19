Песков поприветствовал готовность Шольца к диалогу с Путиным по Украине

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал готовность канцлера Германии Олафа Шольца обсуждать с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине важным сигналом.
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