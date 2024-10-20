Референдум: Как проголосовали в родном районе Майи Санду

В родном районе нынешнего главы государства Майи Санду, которая инициировала конституционный референдум, граждане массово проголосовали против внесения поправок в Конституцию в отношении вступления Республики Молдова в Европейский союз.
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