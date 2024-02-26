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Путин дал американцам урок истории на примере их госсекретаря Блинкена

Путин дал американцам урок истории на примере их госсекретаря Блинкена

3 дня назад 294 прочитали Президент РФ Владимир Путин тонко и мастерски поддел госсекретаря США после его слов о том, что его прадед «бежал из России в 1904 году после еврейских погромов».

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