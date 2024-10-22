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Китай

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Иностранные корреспонденты посетили органический виноградник «Алтан» в городе Хух-Хото

Иностранные корреспонденты посетили органический виноградник «Алтан» в городе Хух-Хото

22 октября, «Жэньминь жибао» онлай -- 21 октября в китайском городе Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия стартовала программа дружественных обменов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», организованная сайтом «Жэньминьван», — «Хух-Хото глазами зарубежных СМИ».

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