Ковер из лимузина Аллы Пугачевой выставили на продажу за 850 тысяч рублей

Ковер из лимузина Аллы Пугачевой выставили на продажу за 850 тысяч рублейSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2018 годуSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2018 годуSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2017 годуSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2016 годуSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2015 годуSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2015 годуSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2014 годуSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2013 годуSlide image for gallery: 9686 | Алла Пугачева в 2012 годуSlide image for gallery: 11105 | Однако именно этот союз, вероятно, стал для певицы самым счастливым.