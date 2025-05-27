«Семейный подряд» под ударом: Госдума решила, что коррупция — это семейное дело

ольга решетникова

Я человек простой. Полагаю, что просто всех чиновников уровня "выше стольких то лярдов" и их родню ежегодно нужно трясти по поводу налоговой декларации и банковских счетов, пусть и разветвленных. Ну, очень навряд ли они ворованные деньги вывозят в трусах наличкой за границу. купали тёща особняк - а откуда дровишки? сынок денег дал? А какая у сыночки зарплата? И тд. А рассуждения о том, что это не поможет, это наивно и тд - ну, пусть воруют в открытую тогда, что ли? кстати, пора вернуть расстрелы. Террористам, педофилам, коррупционерам особо крупных размеров. Чтоб из тюрьмы не вышел, а героически был расстрелян ради семьи.