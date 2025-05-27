БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Семейный подряд» под ударом: Госдума решила, что коррупция — это семейное дело

«Семейный подряд» под ударом: Госдума решила, что коррупция — это семейное дело

Если в России есть что-то вечное, помимо очередных обещаний повысить уровень жизни к 2030 году и вечного ремонта дорог, так это коррупция.

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Комментарии
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ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
да здравствует 2037 можно на 10 лет  раньше!!! Вот лагеря пополнятся элитой  - красота!!
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22 час.
ольга решетникова
Я человек простой. Полагаю, что просто всех чиновников  уровня &quot;выше стольких то лярдов&quot; и их родню ежегодно нужно трясти по поводу налоговой декларации и банковских счетов, пусть и разветвленных. Ну, очень навряд ли они ворованные деньги вывозят в трусах наличкой за границу. купали тёща особняк - а откуда дровишки? сынок денег дал? А какая у сыночки зарплата? И тд.  А рассуждения о том, что это не поможет, это наивно и тд - ну, пусть воруют в открытую тогда, что ли? кстати, пора вернуть расстрелы. Террористам, педофилам, коррупционерам особо крупных размеров. Чтоб из тюрьмы не вышел, а героически был расстрелян ради семьи.
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22 час.
ольга решетникова
Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей. Сын вице-президентом госкорпорации, дочь главой крупного фонда. А чиновник так и сидит на своей копеечной казённой зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи.
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21 час.
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