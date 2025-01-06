Экономист агентства Эксперт РА Табах оценил возможность стагфляции в России

Классическая стагфляция в России в настоящее время невозможна из-за низких показателей безработицы в стране, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха.
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