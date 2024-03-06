Видеопамять GDDR7 получила официальные спецификации. AMD и NVIDIA уже взяли ее на в...

Видеопамять GDDR7 получила официальные спецификации. AMD и NVIDIA уже взяли ее на вооружениеОрганизация JEDEC официально анонсировала видеопамять GDDR7 для видеокарт следующего поколения, а AMD и NVIDIA уже взяли ее на вооружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)