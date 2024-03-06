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Видеопамять GDDR7 получила официальные спецификации. AMD и NVIDIA уже взяли ее на в...

Видеопамять GDDR7 получила официальные спецификации. AMD и NVIDIA уже взяли ее на в...

Видеопамять GDDR7 получила официальные спецификации. AMD и NVIDIA уже взяли ее на вооружениеОрганизация JEDEC официально анонсировала видеопамять GDDR7 для видеокарт следующего поколения, а AMD и NVIDIA уже взяли ее на вооружение.

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