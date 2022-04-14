Тимур Хакимов: «ТПП РБ организует обучение по работе с сервисами импортозамещения»

В Торгово-промышленной палате РБ прошла встреча президента ТПП РБ Тимура Хакимова и председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Нияза Фазылова с руководителем направления по коммерческим закупкам ЭТП «Газпромбанка» Александром Гавриловым.