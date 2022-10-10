Приморском крае с концертом для мобилизованных граждан выступил народный артист России Григорий Лепс

Перед выходом артистов на сцену для мобилизованных приморцев выступили ветераны боевых действий, среди которых Виктор Донец, участвовавший в боевых действиях в Чечне и на Донбассе.
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