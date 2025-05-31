Психолог Дмитрий Орешин объяснил, как мужчины относятся к свадьбам

Сразу несколько знаменитостей планируют сыграть свадьбу этим летом. Причём некоторые из них, как Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв или Ксения Бородина с Николаем Сердюковым, готовятся к торжеству ещё с прошлого года.
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