«Очень приятно, царь!»: 50 лет с премьеры фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Приключенческая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», снятая по пьесе Михаила Булгакова, вышла на экраны советских кинотеатров 17 сентября 1973 года и стала одной из самых популярных кинолент отечественного производства.