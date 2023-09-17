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«Очень приятно, царь!»: 50 лет с премьеры фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

«Очень приятно, царь!»: 50 лет с премьеры фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Приключенческая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», снятая по пьесе Михаила Булгакова, вышла на экраны советских кинотеатров 17 сентября 1973 года и стала одной из самых популярных кинолент отечественного производства.

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