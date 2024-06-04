Дюков надеется, что Дзюба найдет себе новый клуб в России

Александр Дюков высказался о будущем Артема Дзюбы. Глава РФС Александр Дюков поделился мыслями о роли Артема Дзюбы в развитии российского футбола и выразил надежду, что ветеран найдет себе новый клуб в России.
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