Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Американские романтические комедии. Часть 1. 1930-70-е годы.

Американские романтические комедии. Часть 1. 1930-70-е годы.

Одри Хепберн и Питер О’Тул в рекламе комедии "Как украсть миллион" Что можно хорошего сказать про кино 21 века? Да ничего! Грубый век, грубые нравы, романтизьму нету! Когда вы смотрели последний раз хорошую романтическую комедию?… Лет 10 назад? … К сожалению, и романтика, и само кино в целом ныне предпочитает появляться в виде сериалов на телевидении и стриминговых платформах, а не на больших экранах.

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