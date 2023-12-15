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Американская пресса: Неспособность Евросоюза выделить Украине пакет финансовой помощи показала наличие раскола в сообществе

Американская пресса: Неспособность Евросоюза выделить Украине пакет финансовой помощи показала наличие раскола в сообществе

Итоги вчерашнего саммита лидеров стран Евросоюза оказались неутешительными для Украины. Решение по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз принято, но переговоры могут затянуться на неопределенный срок, а финансовая помощь пока отклонена.

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