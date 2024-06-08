Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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За сутки группировка «Центр» уничтожила танк Abrams, БМП Bradley и девять гаубиц

За сутки группировка «Центр» уничтожила танк Abrams, БМП Bradley и девять гаубиц

Подразделения группировки войск «Центр» при огневой поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение формированиям 143-й пехотной, 144-й мотопехотной и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах Прогресса, Евгеновки и Николаевки.

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