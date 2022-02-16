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Псаки заявила, что «не может предсказать» следующую встречу Байдена и Путина

Псаки заявила, что «не может предсказать» следующую встречу Байдена и Путина

Белый дом пока не готов говорить о вероятных новых контактах президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге для журналистов.

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