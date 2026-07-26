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МВД зафиксировало рекордные 444,3 млрд рублей ущерба от преступлений

МВД зафиксировало рекордные 444,3 млрд рублей ущерба от преступлений

За первые шесть месяцев 2026 года ущерб от преступлений в России составил 444,3 млрд рублей. Этот показатель стал максимальным за последние годы, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось ТАСС.

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