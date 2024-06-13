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Стариков: после генерального сражения ВСУ с ВС РФ конфликт начнет затухать

Стариков: после генерального сражения ВСУ с ВС РФ конфликт начнет затухать

Конфликт на Украине начнет затухать после генеральное сражения российских и украинских войск. Соответствующий прогноз озвучил отставной полковник Службы безопасности республики (СБУ) Олег Стариков в блоге на YouTube-канале.

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