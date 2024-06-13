Конфликт на Украине начнет затухать после генеральное сражения российских и украинских войск. Соответствующий прогноз озвучил отставной полковник Службы безопасности республики (СБУ) Олег Стариков в блоге на YouTube-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии