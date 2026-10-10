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Рязанские новости

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В Рязани на перекрестке сбили пешехода

В Рязани на перекрестке сбили пешехода

На перекрестке двух улиц в Рязани сбили пешехода, очевидцы говорят о смертельном исходе.В Рязани на перекрестке Высоковольтной и Весенней сбили пешехода.

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