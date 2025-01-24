Мошенники заманивают детей фейковыми розыгрышами дорогих призов

Мошенники, используя фейки блогеров, предлагают детям участие в "розыгрышах" с обещанием призов. Член Госдумы Антон Немкин обсуждает важность цифровой грамотности и необходимость защиты детей от мошенничества в интернете, вовлекая родителей и компании.