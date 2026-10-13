Москва вошла в пятёрку лучших регионов страны по направлению «Экология» Национального рейтинга качества жизни за 2025 год.
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"Москва вошла в пятерку лидеров по экологии в рейтинге качества жизни" ....... угу. стресс на стрессе..... без 150 на ужин можно загнуться в течении полугода. А в Питере из-за погоды у южан сплошной депресняк. Пожил там почти год..... не мое хоть и очень красивый город.