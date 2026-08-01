⚡️ Более 50 улиц в Керчи останутся без газа 6 августа Это связано с реконструкцией газопровода и установкой запорной арматуры.
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⚡️ Более 50 улиц в Керчи останутся без газа 6 августа Это связано с реконструкцией газопровода и установкой запорной арматуры.