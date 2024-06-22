США решили закрыть визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке

Американские власти уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщил посол в США Анатолий Антонов после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.