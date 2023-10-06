Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет нижней палаты российского парламента на ближайшем заседании обсудить отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), пишет "Коммерсант".
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