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Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Совет Госдумы обсудит отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет нижней палаты российского парламента на ближайшем заседании обсудить отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), пишет "Коммерсант".

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