Не только для суставов и кожи: 3 малоизвестных свойства коллагена назвал врач Репетюк

Коллаген — это белок, который присутствует в организме всех животных, он основной строительный материал, который помогает поддерживать упругость и эластичность кожи, обеспечивает прочность и гибкость суставов.
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