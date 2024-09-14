Загадочные вибрации: Что скрывает девятидневный резонанс всей Земли? Юлия ЧинковаСентябрь 2023 года стал свидетелем необычного природного явления, которое привело к глобальным сейсмическим колебаниям, охватившим всю планету на протяжении девяти дней.
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