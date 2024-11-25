Справится ли сайт Большого театра с продажей билетов на «Щелкунчика»?

Продажи билетов начнутся 2 декабря в десять утра. В кассах билетов не будет. Эксперты, с одной стороны, считают, что это правильное решение, с другой — сильно сомневаются в том, что сайт Большого выдержит наплыв желающихЧасть билетов на «Щелкунчика» Большой театр будет продавать на аукционе, остальную часть — на сайте.